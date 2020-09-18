Мужчина в знак протеста против зверств силовиков устроил акт самосожжения в Смолевичах
В Смолевичах около здания милиции мужчина облил себя бензином и подпалил в знак протеста против зверств так называемых правоохранительных органов.
На фото: врачи пытаются спасти человека, который сжег себя перед зданием милиции в Смолевичах
Местный житель, ставший первоисточником информации, сообщил корреспонденту "Нашей Нивы", что узнал об инциденте от своего знакомого, медика. Тот утверждает, что мужчину госпитализировали с 90% ожогами тела в реанимацию.
Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова пока не комментирует ситуацию - @nashaniva
В телеграм-канале nexta_live появилось видео самоподжега (18+)
скриншот видео
"Белорусский партизан"
14:24 18/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение