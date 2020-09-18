Местный житель, ставший первоисточником информации, сообщил корреспонденту "Нашей Нивы", что узнал об инциденте от своего знакомого, медика. Тот утверждает, что мужчину госпитализировали с 90% ожогами тела в реанимацию.





Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова пока не комментирует ситуацию - @nashaniva

В телеграм-канале nexta_live появилось видео самоподжега (18+)

скриншот видео