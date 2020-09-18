За 11 дней до президентских выборов в Беларуси власти сообщили, что под Минском задержали 32 наемников ЧВК Вагнера, еще одного боевика поймали на юге страны.





Дальше – больше. Было заявлено, что помимо задержанных около 200 боевиков прибыли в Беларусь для дестабилизации страны во время избирательной кампании.

Но через несколько дней после окончания президентских выборов белорусские власти выдали России задержанных «вагнеровцев» без каких-либо публичных объяснений.





В конце августа Владимир Путин заявил, что задержание в Беларуси 33 «вагнеровцев» –совместная операция украинских и американских спецслужб. Он сказал, что их использовали «втемную», чтобы представить в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в Беларуси.





Наконец, неделю назад экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что операция по доставке в Украину боевиков из ЧВК «Вагнера» готовилась украинскими и американскими спецслужбами больше года: вместо Стамбула самолет с ними должен был приземлиться в Украине.





Но, по его словам, все сорвалось из-за телефонного звонка «человека из самого ближайшего окружения президента». При этом Зеленский переживал что задержание «вагнеровцев» может привести к эскалации на Донбассе, а следовательно – к падению его имиджа «миротворца».









Военный эксперт Александр Алесин рассказал «Белорусскому партизану», как теперь видит скандальную историю.





– Первоначальные цели операции накрылись из-за того, что в окружении Зеленского оказались сомнительные люди. Поэтому событиям решили придать другое развитие.

И судя по всему, это была операция не только спецслужб США и Украины. Похоже, и в России действуют группы, оппозиционные Путину. Трудно представить, что без их содействия провели бы такое сложное организационное мероприятие, которое готовилось чуть ли не год. Необходимы были «крыши».





Новая цель заброса боевиков заключалась в том, чтобы так поссорить Лукашенко и Путина, чтобы первый уже не мог обратиться ко второму за поддержкой. А если бы Лукашенко обратился, то Путин сказал бы ему: извини парень, ты мне в душу плюнул своими обвинениями.





Но поскольку цели спецоперации были довольно скоро раскрыты, то Путин все же пришел на выручку Лукашенко после президентских выборов.





– Почему перед выборами белорусские власти стали раздувать историю, а не по-тихому решили вопрос, чтобы не портить отношения с Россией?





– Возможно, хотели показать, что они бдят и контролируют здесь ситуацию. Лукашенко хотел показать, что в курсе всего.





Но здесь, конечно, на самом деле произошел прокол, который, судя по всему, стал одной из причин перестановок в КГБ и Совбезе. Понятно, что они лопухнулись очень сильно.





А может и не лопухнулись – к сожалению, многое покрыто тайной и вряд ли мы все узнаем до конца.









– Экс-госсекретарь Совбеза Андрей Равков говорил, что на территории Беларуси помимо задержанных находятся еще около 200 боевиков из России. Что это было с его стороны?





– Такие данные Беларуси передала украинская сторона. Это была очень ловкая дезинформация.





Думаю, мы видели не последнюю чистку в окружении Лукашенко, ко многим лицамв силовых структурах после этой истории есть вопросы.







