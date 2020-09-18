Госпогранкомитет осторожно опроверг Лукашенко





Антон Бычковский. Все меры на границе с Литвой, Польшей и Украиной предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении, сообщил TUT.BY официальный представитель Госпогранкомитета





«Охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов. Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении», — сообщил Антон Бычковский.





Он добавил, что пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности.





В Польше и Литве сообщили, что пока пропуск транспорта идет в прежнем режиме.









Напомним, накануне, 17 сентября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена закрыть границу с Польшей и Литвой. Граница с Украиной будет усилена.





— Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада — прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, — сказал Лукашенко.





Что подразумевалось под закрытием границ с Польшей и Литвой, будет ли это касаться военного усиления, транзита или ограничений по въезду и выезду — не конкретизировалось.



