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Госпогранкомитет осторожно опроверг Лукашенко

Госпогранкомитет Беларуси дал понять, что речи о «закрытии границы» с западными странами не идет.


Все меры на границе с Литвой, Польшей и Украиной предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении, сообщил TUT.BY официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

«Охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов. Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении», — сообщил Антон Бычковский.

Он добавил, что пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности.

В Польше и Литве сообщили, что пока пропуск транспорта идет в прежнем режиме.


Напомним, накануне, 17 сентября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена закрыть границу с Польшей и Литвой. Граница с Украиной будет усилена.

— Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада — прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, — сказал Лукашенко.

Что подразумевалось под закрытием границ с Польшей и Литвой, будет ли это касаться военного усиления, транзита или ограничений по въезду и выезду — не конкретизировалось.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у Лукашенко паранойя и посоветовал ему «выпить водички и успокоиться».
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