Госпогранкомитет осторожно опроверг Лукашенко
Госпогранкомитет Беларуси дал понять, что речи о «закрытии границы» с западными странами не идет.
Все меры на границе с Литвой, Польшей и Украиной предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении, сообщил TUT.BY официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
«Охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов. Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении», — сообщил Антон Бычковский.
Он добавил, что пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности.
В Польше и Литве сообщили, что пока пропуск транспорта идет в прежнем режиме.
Напомним, накануне, 17 сентября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена закрыть границу с Польшей и Литвой. Граница с Украиной будет усилена.
— Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада — прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, — сказал Лукашенко.
Что подразумевалось под закрытием границ с Польшей и Литвой, будет ли это касаться военного усиления, транзита или ограничений по въезду и выезду — не конкретизировалось.
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у Лукашенко паранойя и посоветовал ему «выпить водички и успокоиться».
12:39 18/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение