"Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались", - заявила Тихановская в онлайн-обращении.

Она также подтвердила готовность вести переговоры с властями и искать мирное решение кризиса.

Постоянный представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич потребовал остановить трансляцию ее выступления.

"Я вновь прошу прекратить трансляцию видео, не имеющих отношения ни по сути, ни по процедурной стороне к событию, которое происходит сегодня здесь, в стенах Совета ООН по правам человека.





Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым. Просьба прекратить трансляцию видео Светланы Тихановской», — цитирует Амбазевича РИА Новости.





Он заявил, что Минск опровергает обвинения в сексуальном насилии над задержанными участниками протестных акций и отверг претензии в политически мотивированных арестах.



