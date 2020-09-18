+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Сергей Дылевский вышел на свободу

Сегодня член президиума Координационного совета и глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский вышел на свободу.

Сергей Дылевский вышел на свободу
1 из 2
1 из 2
С самого утра у СИЗО в Жодино собралось несколько десятков человек — люди пришли, чтобы встретить своих близких или поддержать освобожденных активистов. Сергея отпустили около 10:30 утра. Его встретили объятиями, передает onliner.by

Активист вышел из ворот СИЗО, обнял ребенка и тут же уехал. Он выглядел хорошо, улыбался.

Напомним, Дылевского дважды осудили по пресловутой статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).

В итоге он провел за решеткой 25 суток.

#1#

Также на свободу вышла Валерия Уласик — дочь редактора Tut.by, в квартире которой 8 сентября проходил обыск.

#2#
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Людмила Мирзаянова
КАЛЕКА
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Павел Знавец
В предверии партизанской войны.
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]