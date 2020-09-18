Сергей Дылевский вышел на свободу
Сегодня член президиума Координационного совета и глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский вышел на свободу.
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С самого утра у СИЗО в Жодино собралось несколько десятков человек — люди пришли, чтобы встретить своих близких или поддержать освобожденных активистов. Сергея отпустили около 10:30 утра. Его встретили объятиями, передает onliner.by
Активист вышел из ворот СИЗО, обнял ребенка и тут же уехал. Он выглядел хорошо, улыбался.
Напомним, Дылевского дважды осудили по пресловутой статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).
В итоге он провел за решеткой 25 суток.
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Также на свободу вышла Валерия Уласик — дочь редактора Tut.by, в квартире которой 8 сентября проходил обыск.
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11:52 18/09/2020
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