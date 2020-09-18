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"Новый уровень отрыва от реальности". Тихановская прокомментировала слова Лукашенко о закрытии границ

Светлага Тихановская прокоеммнтировала вчерашнее заявление Лукашенко о закрытии границ в Польшей и Литвой


"Лукашенко уже пугал нас несуществующими врагами, обвинял мирных людей в насилии, а настоящих патриотов – в предательстве Родины. Но то, что он вчера наговорил про закрытие границ – это новый уровень отрыва от реальности. 

Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира. Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко. Он потерял всякое доверие. Все наши соседи – наши друзья. Все беларусы – один народ", - написала она в своем телеграм-канале Пул Первой.
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