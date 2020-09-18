Союзнички: Лавров назвал требование исполнять закон... изменой Родине





«На днях она заявила о том, что призывает силовиков встать на сторону закона. Это прямое приглашение к измене, к измене присяге и, в общем-то, измене Родине, по большому счету. Это, наверное, уголовное преступление», — сказал Лавров в интервью телеканалу RTVI.





«Я уже говорил несколько раз о том, в каком положении оказалась Светлана Тихановская. То, что она говорит не своим голосом, для меня очевидно. Она находится в столице страны, в Вильнюсе, столице Литвы, которая в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти [в Беларуси]. Ну, вы знаете, что Литва уже объявила Тихановскую лидером Республики Беларусь, Лукашенко объявлен нелегитимным президентом. И Тихановская делает заявления, которые, конечно же, вызывают огромное количество вопросов», — считает глава МИД РФ.





Ранее кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская предложила «силовикам остановить насилие и перейти на сторону белорусского народа». «В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания», — отметила она.



