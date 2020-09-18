Что произошло?

14 августа Александр Лукашенко улетел в Россию. Не в Москву, как планировалось изначально, а в Сочи, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Формат их был весьма необычен – пара высоких чиновников общалась тет-а-тет, даже без премьер-министров.





Не пригласили хозяева на курорт и традиционную информационную свиту – десятки журналистов остались в столицах. Не было и пресс-конференции по итогам весьма длительного (более 4 часов) общения Путина и Лукашенко. Тем не менее, Владимир Путин в итоге заявил, что Беларуси будет выделен кредит в $1,5 млрд, как оказалось – «с сюрпризом».





Леонид Заико. Может ли российский рубль в качестве единой валюты спасти нашу экономику, и о чем могли беседовать, заперевшись, двое старых знакомых – об этом Myfin.by рассказал руководитель аналитического центра «Стратегия», профессор





Экономику рублем не спасешь

Спасет ли российский рубль нашу экономику? А зачем ее спасать? Она в отличном состоянии! Ее надо просто избавить от некомпетентных людей, которые пытаются ею руководить, не являясь экономистами, коих за 20 лет вузы нашей страны выпустили около 100 тысяч.





Инженеры в области лесоводства, техники по электрификации сельского хозяйства, специалисты по производству молока – кто только не руководил и не руководит нашей экономикой.





Долг платежом красен

Что касается продолжительнейшей беседы, думаю, что экономические вопросы Лукашенко с Путиным точно 4 часа не обсуждали. Потому что цена на нефть растет, спотовый газ в ЕС дорожает – дела у Кремля идут неплохо. Да и вообще, фраза «Путин обсуждает с Лукашенко экономические проблемы» звучит примерно так же, как «Путин и Лукашенко обсудили жизнь на Марсе».





Цена на нефть и цена на газ – что они еще могли обсудить? Да еще то, как нам отдать долги России. По моему мнению, Путин был более рационален, а Лукашенко – более эмоционален при этом 4-часовом разговоре.





Что реально могли обсуждать в Сочи?

А главный вопрос обсуждения понятен –

создание технологий свертывания протестных настроений в Беларуси.

Думаю, у Путина есть варианты, подготовленные службой внешней разведки и аналитическими центрами Москвы и президентской администрации. Это был профессиональный разговор о том, как надо вывести Лукашенко из острого кризиса.





А точнее о том, как обеспечить Лукашенко мягкую посадку в одной из стран – Китае или России, как спокойно перевезти семью, какие выставить реперные точки, определяя – начала или нет Беларусь катиться в преисподнюю.





И самый лучший вариант был бы такой: Лукашенко пишет заявление и по состоянию здоровья выезжает на лечение. В Китай или Россию – года на два.





Оставаться нельзя, а уйти надо, – а как? Вот это и обсуждали.