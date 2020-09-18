Закроет ли Лукашенко границы Беларуси?

Александр Лукашенко заявил, что вынужден "отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье" и закрыть государственную границу с Литвой и Польшей, а также усилить – с Украиной. Ранее Европейский парламент не признал результаты выборов, а Александра Лукашенко – легитимным президентом Беларуси.





В конце августа Польша и Литва, несмотря на COVID-19, заявили об упрощении въезда для белорусов с "особыми гуманитарными политическими целями". А с 17 сентября все граждане Беларуси с туристическими и шенгенскими польскими визами могут въезжать на территорию Польши с условием 10-дневного карантина.





Франак Вячорка. Что значит заявление Лукашенко и связано ли оно с резолюцией Европарламента, "Настоящему Времени" рассказал журналист и политический аналитик





— В четверг стало известно о заявлении Александра Лукашенко, что он закрывает границы с Литвой и Польшей, усиливает контроль на границе с Украиной. Что это за заявление?





— Пока что это только заявление. И мы видим, что последние месяцы почти все, что говорит Лукашенко, – это или блеф, или спекуляция, или попытка манипулировать общественным сознанием. И то, что он забросил на женском форуме, – это, скорее всего, попытка усилить этот аргумент, что все протесты инспирированы извне поляками, украинцами или литовцами. Понятно, что просто закрыть границы у него не получится, а полузакрытие и так уже происходит из-за ковида.





— Почему не получится закрыть?





— Потому что основные грузоперевозки и торговые операции идут через белорусские границы. Это практически основные коридоры торговли между Россией и Евросоюзом.





— Например, остановить пассажирский поток?





— Пассажирский поток теперь и так минимален из-за коронавируса – практически не ездят автобусы, минимально пересекают поезда. Попасть в страны Шенгена невозможно без национальной визы или вида на жительство. Поэтому закрытие границ уже произошло, и произошло не с белорусской стороны, а со стороны Евросоюза.





Наверное, это, скорее всего, была реакция на гуманитарные коридоры и на заявления Польши о том, что они готовы принимать белорусов, даже тех, у кого вообще нет никаких виз. Это месть Лукашенко за желание Евросоюза открыть границы для всех белорусов, желающих уехать.





— А не связываете вы это заявление с сегодняшней резолюцией Европарламента?





— Конечно, это напряму вязано, потому что в этой резолюции говорилось о поддержке гражданского общества, о создании гуманитарного коридора. А гуманитарный коридор – это не только для беженцев. Гуманитарный коридор, например, для силовиков, которые переходят границу. Например, такая программа будет рассмотрена в ближайшее время, чтобы все, кто перейдет на сторону демократического протеста, на какое-то время могли укрыться в странах Шенгена. Гуманитарный коридор для раненых. Многие белорусы, которые были покалечены во время протестов в августе, сейчас лечатся в Польше, Чехии и других странах. Гуманитарный коридор для тех политиков, которые преследуются из-за того, что они члены Координационного совета. Гуманитарный коридор – это огромная сила, которую, возможно, мы недооцениваем, но она имеет значение, особенно в такие драматичные моменты, как теперь.





— У этой резолюции, которая носит рекомендательный характер, декларативный, есть какие-то реальные последствия?





— Обязательно. Резолюция принимается депутатами. Это такое заявление о намерениях, а через пару дней министры иностранных дел всех стран Евросоюза соберутся на так называемый Совет Европейского союза, и они будут обсуждать имплементацию. Это будет в понедельник. И Светлана Тихановская едет в понедельник на эту встречу и тоже выступает перед официальным заседанием в том числе на тему отношения к Лукашенко и того, как реализовать эту резолюцию.





— В этой резолюции говорится, что Европарламент поддерживает персональные санкции ЕС в отношении лиц, которые ответственны за фальсификацию выборов, включая самого Александра Лукашенко. Важно ли это для самого Лукашенко – такие персональные санкции? И важно ли это для отдельно взятых чиновников и силовиков?









— Я думаю, что для топовых чиновников типа Лукашенко и его окружения в 20-30 человек эти санкции не имеют большого значения, они уже давно переориентировали свое имущество и свои отдыхи, свои маршруты путешествий где-то на восток, на юг – там, где любят, где уважают, где все равно. А для среднего звена, в том числе семей силовиков, которые [принимали] участие в разгонах, которые издевались, насиловали протестующих, как сейчас задокументировано правозащитными организациями, для них это имеет значение, в первую очередь сдерживающее, потому что их соседи, друзья и коллеги будут смотреть. Никому не хочется оказаться в черном списке, чтобы потом, не дай боже, это проявилось и семья не смогла бы выехать "на закупы" в Вильнюс или на отдых в Турцию. Хоть Турция не является членом Шенгена, но эти решения Евросоюза могут распространяться и далеко за его границы.





— В этой резолюции также осуждено вмешательство России. Что это за вмешательство в дела Беларуси со стороны Российской Федерации?





— Российское вмешательство – это была самая больная точка в дискуссии по резолюции. Европейцы не хотят, чтобы Россия вмешивалась в белорусскую ситуацию, и таким образом [пытаются] поднять цену вмешательства России. Но Россия уже вмешивается информационно, дипломатично и политически – пока что без военных. Пропагандой уже руководят российские специалисты, уже нарративы согласовываются между главными телеканалами, уже мы видим со всех госСМИ России хвалу Лукашенко и дискредитацию оппозиции. Это уже есть вмешательство, гибридное вмешательство, если хотите. Но к нему нужно относиться так же, как и к военному.





— Координационный совет упомянут также в этой резолюции. Что это означает? Члены совета теперь становятся субъектами переговоров для чиновников Европейского союза?

— Эта институция, которая должна представлять народ – тех, кто протестует, и тех, кто переходит. Когда условные переговоры начинаются с участием ОБСЕ, Евросоюза, Еврокомиссии, России, появляется орган, который является площадкой и который является тоже стороной этих переговоров.





Светлана Тихановская создает институт, который объединяет много уважаемых людей, и этот институт уже определяет, как люди переходят на сторону народа, каким образом переговоры происходят. Просто к Светлане Тихановской чиновники могут не перейти, а Координационный совет усиливает роль Тихановской в том числе за счет тех людей, которые присоединяются как члены совета или расширенного состава.