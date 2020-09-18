Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





— Сегодня мы делаем шаг для использования параграфа 12 Московского документа Конференции по человеческому измерению ОБСЕ 1991 года (Московский механизм), чтобы учредить миссию экспертов для изучения и доклада о текущих проблемах, которые мы определили как очень серьезные угрозы для реализации положения о человеческом измерении ОБСЕ в Беларуси, а также предоставить рекомендации и советы, — процитировал дипломат совместное заявление 17 стран — участниц ОБСЕ.





Это уже второй случай создания подобной группы в отношении Беларуси. В предыдущий раз такой шаг предпринимался в отношении республики в 2010 году.





Как отмечается, подписи под заявлением о запуске Московского механизма поставили Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Великобритания, США. Инициаторы этого шага призвали будущую миссию экспертов предложить свои рекомендации Беларуси, ОБСЕ и международному сообществу по возможным решениям вопросов, вызвавших обеспокоенность у группы указанных стран в Беларуси.





— Мы ожидаем сотрудничества с БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) и белорусской делегацией в ближайшие дни по подготовке миссии. Экспертная миссия, один член которой в соответствии с пунктом 10 Московского документа может быть избран Республикой Беларусь, должна предоставить объективный и беспристрастный отчет, рекомендации и советы по этим вопросам, — подчеркнул британский постпред.





Государства — инициаторы Московского механизма выразили обеспокоенность следующими вопросами: «сообщениями о нарушениях прав человека, включая запугивание и преследование политических активистов, кандидатов, журналистов, представителей СМИ, юристов, профсоюзных активистов и правозащитников, задержание потенциальных кандидатов; фальсификация выборов; ограничения доступа к информации, включая отключение интернета; чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов; произвольные или незаконные аресты и задержания; избиения; сексуальное и гендерное насилие; похищения и насильственные исчезновения; пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, а также повсеместная безнаказанность за все эти действия».





Московский механизм

Московский механизм ОБСЕ используется для мониторинга выполнения обязательств, взятых на себя государствами — участниками организации в области прав человека и демократии. Этот инструмент предоставляет дополнительную возможность государствам — участникам ОБСЕ формировать из числа независимых экспертов специальные миссии для оказания содействия в разрешении конкретных проблем, связанных с человеческим измерением на их собственной территории или на территории другого государства — участника ОБСЕ. БДИПЧ поручено предоставлять поддержку в применении Московского механизма.

