Лукашенко назвал Тихановскую белорусской «гуайдихой»
Александр Лукашенко во время выступления на женском форуме «За Беларусь» в Минске сравнил экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую с Хуаном Гуаидо, который объявил себя временным президентом Венесуэлы. Об этом сообщает агентство БелТА.
«Был подключен следующий этап — жесткое внешнее политическое и финансово-дипломатическое давление. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли белорусскую гуайдиху и объявили ее президентом», — сказал Лукашенко.
Если проводить такие параллеи, то тогда и себя Лукашенко должен назвать белорусским Мадуро, который, не желая уходить из власти, довел народ до нищеты, политического и экономического коллапса, спровоцировав на массовую эмиграцию.
08:44 18/09/2020
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