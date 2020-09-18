Лукашенко назвал Тихановскую белорусской «гуайдихой»













«Был подключен следующий этап — жесткое внешнее политическое и финансово-дипломатическое давление. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли белорусскую гуайдиху и объявили ее президентом», — сказал Лукашенко.





Если проводить такие параллеи, то тогда и себя Лукашенко должен назвать белорусским Мадуро, который, не желая уходить из власти, довел народ до нищеты, политического и экономического коллапса, спровоцировав на массовую эмиграцию.