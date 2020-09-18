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Глава МИД России рассказал, что пообещал Лукашенко

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью телеканалу RTVI, в ходе которого высказался и по последним событиям в Беларуси.

Глава МИД России рассказал, что пообещал Лукашенко
В частности, он вновь дал понять, что Москва считает перспективной идею проведения в этой стране конституционной реформы. Провести такую реформу ранее пообещал Александр Лукашенко. Его инициативу поддержал и президент РФ Владимир Путин.

Сергей Лавров же в интервью RTVI напомнил: Александр Лукашенко обещал, что «после конституционной реформы он будет готов объявить досрочные парламентские и президентские выборы». При этом глава МИД РФ назвал важное условие проведения такой реформы: «Важно только, чтобы к процессу конституционной реформы были привлечены представители всех слоев белорусского общества, чтобы эта реформа была полностью легитимной и понятной для всех жителей». Из этого следует, что, с точки зрения Москвы, к реформе должны быть подключены и представители белорусской оппозиции.

В то же время Сергей Лавров критически высказался об экс-кандидате в президенты Светлане Тихановской, которая, по его убеждению, «говорит не своим голосом». «Светлана Тихановская делает заявления, которые провоцируют огромное количество вопросов,— сказал он.— Она говорила, что у нее вызывает озабоченность, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения. На днях она заявила о том, что призывает силовиков перейти на сторону закона. В ее интерпретации это прямое приглашение к измене присяге и по большому счету измене Родине». Сергей Лавров допустил, что в словах Светланы Тихановской могут быть признаки уголовного преступления.

Отметим, что сам Александр Лукашенко не спешит давать однозначные заявления относительно того, когда и в какой форме может начаться конституционная реформа.
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