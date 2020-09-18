Лукашенко перестанут признавать главой государства после 5 ноября — Ауштрявичюс
Европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс объявил о сроке Лукашенко.
Европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс
После 5 ноября, когда истечет срок полномочий Лукашенко, его перестанут признавать президентом страны, сообщил депутат Литвы в Европарламенте Пятрас Ауштрявичюс, передает Reuters.
“Как только 5 ноября закончится срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко. Парламент больше не будет признавать его президентом страны”, — передает Европарламент.
Также Ауштрявичюс добавил, что Евросоюзу нужен новый подход к Беларуси, который включает в себя прекращение любого сотрудничества с режимом Лукашенко.
Накануне Лукашенко заявил, что "сценарий "уничтожение Беларуси" готовился в течение последних десяти лет, и реализовывали его США, Польша, Украина и другие страны.
Евросоюз, США, НАТО и Совет Европы констатировали, что выборы в Беларуси не были ни прозрачными, ни демократическими.
ЕС отказался признавать результаты выборов и ввел санкции против чиновников режима Лукашенко.
08:24 18/09/2020
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