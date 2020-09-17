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На Украине посоветовали Лукашенко «попить водички» успокоиться

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко «попить водички» и «успокоиться» после того, как белорусский лидер заявил о закрытии границ республики с Польшей и Литвой, а границу с Украиной — усилить


Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко «попить водички» и «успокоиться» после того, как белорусский лидер заявил о закрытии границ республики с Польшей и Литвой, а границу с Украиной — усилить. Об этом сообщает РИА Новости.

«Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам, — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», - заявил Аваков, подчеркнув, что Украина не вмешивается во внутренние дела других государств.

Министр добавил, что на Украине желают только мира и процветания Беларуси.

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