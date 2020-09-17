— Я вам клянусь, никакого вранья на выборах не было. Нельзя фальсифицировать выборы в 80%. Им не нужны были итоги выборов, ибо до закрытия избирательных участков они бы не стали атаковать мирную столицу. За 2,5 часа они начали эту атаку, собравшись в обеденное время, когда люди шли на выборы.





Лукашенко заявил, что весь день 9 августа «был соткан из провокаций».





— И последняя — это блокирование на 69 участках в Минске и в отдельных городах нашей страны ни в чем не повинных людей — членов избирательных участковых комиссий.





Лукашенко рассказал, что ему пришлось приказать армии эвакуировать их на бронемашинах.





— Тогда все ахнули в связи с ассиметричным применением сил нашими «омоновцами» (Лукашенко показал знак кавычек). Якобы на Окрестина они че-то побили, кого-то убили. Заявляю вам абсолютно просвещенно — люди этого не знают — омоновцы никогда не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина. Там несут службу военнослужащие внутренних войск. Но все острие было направленно против этих ребят, потому что они спасли страну и сорвали блицкриг.





По его словам, «когда не удалось взять власть с ходу», тогда придумали вторую волну — «красивые девушки с белыми цветами, в белых платьях, белых чулках и без них, благо тепло было, с большими разрезами вышли на площади и улицы Минска».





— И это не прошло. Я не хочу сказать, что они плохие. Нет. Это наши девчонки, которые стояли на улицах, они опомнятся. Многие уже опомнились.





Лукашенко заявил, чтобы не дать затухнуть протестному движению, «нас начали провоцировать»: ринулись ко Дворцу независимости, чтобы взять его штурмом, но и это не получилось.





— Тогда был подключен следующий этап — жестокое внешнее экономическое, политическое и финансовое давление. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли «белорусскую Гуайдиху» и объявили ее президентом. (Хуан Гуайдо — венесуэльский политик. Объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и принял присягу. Всего более 50 стран мира, в том числе и США, признали его законным лидером Венесуэлы.)





Но и этот сценарий не прошел, заявил Лукашенко. Он также заявил, что «не парится» из-за того, что выборы не признали на Западе.





— Мы провели выборы по Конституции и законам нашей страны и не нуждаемся ни в каком признании. Выборы состоялись, и они законны, — подчеркнул еще раз Лукашенко.





Напомним, депутаты Европейского парламента 17 сентября проголосовали за принятие резолюции по ситуации в Беларуси. Они отвергли результаты выборов, отметив, что те прошли с грубыми нарушениями международных стандартов. Также резолюция говорит о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси после истечения его нынешнего срока. Европарламентарии также поддержали оппозицию и предложили ввести санкции против высшего белорусского руководства.



