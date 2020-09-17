Тихановская может выступить 21 сентября на встрече руководителей МИД стран ЕС
Светлана Тихановская может выступить 21 сентября на встрече руководителей МИД стран Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.
В Брюсселе в понедельник будет рассматриваться ситуация в Беларуси, возможна реакция на действия официального Минска (в том числе санкции), возможности запуска диалога между властью и оппозицией.
Как ожидается, Тихановская выступит во время дискуссии, пишет euroradio.fm
20:15 17/09/2020
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