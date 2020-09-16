Заявление Путина о том, что теперь белорусско-российские учения будут проходить чуть ли ни ежемесячно - хорошая иллюстрация российской стратегии "издевательство через имитацию", описанную в недавней книге Крастева и Холмса, пишет политолог Юрий Дракохруст.





В НАТО постоянно происходят учения на восточном фланге? Ок, в России на западном фланге, в Беларуси, они будут еще чаще. НАТО после 2014 года решило разместить в Балтии батальоны, состав которых постоянно меняется? Россия также не будет стремиться разместить в Беларуси постоянную военную базу.









Просто российские войска там постоянно будут присутствовать, прибывая на фактически беспрерывные учения и отбывая из них. А им на смену будет прибывать следующий контингент.





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