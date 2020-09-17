– Во-первых, насколько можно понять по результатам это исторического визита в Сочи в понедельник, поддержка эта не носит безусловного характера, – рассуждает политолог Екатерина Шульман на Эхе Москвы. – Там, конечно, было продемонстрировано то, что Российская Федерация считает действующего президент Беларуси легитимным президентом.





Кроме того было сказано про 1,5 миллиарда долларов кредита. Но это не новость, про это мы слышали и раньше. Российская Федерация вообще любит раздавать деньги тем, кто их потом не возвращает. Считает, что внутри страны они нам только вредят, а вот во вне принесут, наверное, какую-то выдающуюся геополитическую пользу.





В связи с этим хочу повторить уже известных нашим слушателям тезис, что с точки зрения всего международного сообщества российский политический режим является идеальным, поскольку он сокращает свое долговое бремя, платит долги советские, прощает долги себе и выдает деньги всем, кто его об этом попросит, совершенно не заботясь о том, будут они возвращены или нет. Поэтому никаких сущностных претензий к такой замечательной политической модели нет и быть не может. Это первое замечание.





Вторая мысль, на которую наводит нас происходящее в Сочи, наводит нас на следующее. Там, действительно, не было сказано ничего нового, не было дано новых обещаний по сравнению с теми, которые уже были озвучены.





Также вы еще раз могли убедиться в справедливости наших предположений, что Москва будет навязывать Минску этот поэтапный сценарий, вообще-то говоря, ухода действующего президента от власти через конституционную реформу.









Проблема тут состоит в том, что если конституционную реформу будет проводить он сам, то она не будет воспринята с доверием белорусским обществом. Если они не поверили результатам парламентских выборов, то каким образом они поверят результатам будущего конституционного референдума? И что будет написано в этой новой Конституции, на что может согласиться нынешний белорусский лидер.





И кроме того наступает дилемма, которая хорошо знакома в мировой дипломатии: если ваш контрагент настолько слаб, что он соглашается на все ваши условия, то его согласие ничего не стоит, а если он достаточно силен, то у него нет резона выполнять ваши условия. Вот это тот коридор, в котором бьются все переговорщики, не только, кстати, на международном уровне.





Именно поэтому, несколько я понимаю, РФ избегает давать каких-то обещаний личной персональной поддержки. Так что в белорусских событиях, о которых мы много говорили неде назад, пока что мы фиксируем отсутствие продвижения что в одну сторону, что в другую. Протесты не утихают, численность их не снижается. Силовое сообщество по-прежнему лояльно действующему руководству. Раскола в этой сфере пока не происходит.





Российская Федерация стоит на своей позиции, что мы считаем этого президента легитимным. Мы не хотели бы — мы, Российская Федерация в лице своего политического руководства — не хотело бы видеть его свержение силами протестующих, но, очевидно, хотело бы, чтобы он как-то тихо, поэтапно ушел, передал власть кому-то, кого Россия воспримет как достаточно пророссийского кандидата.





Это всё очень хорошие планы — весь этот трехступенчатый уход, новая Конституция, парламентские выборы, потом новые президентские выборы уже без Александр Лукашенко — всё это очень мило, но, понимаете, осталась только небольшая мелочь, как в известном анекдоте — уговорить невесту.





Потому что белорусские граждане, по-моему, совершенно не готовы на такого рода сценарий. Или, точнее, они видели бы их в обратном порядке: сначала новые президентские выборы, потом новая Конституция или потом новые парламентские выборы, а потом новая Конституция, что было бы, конечно, гораздо логичнее





И еще последнее соображение, которое ближе уже к нам, а к Беларуси. Мы с вами тут предполагали. Каковы могут быть сценарии наши с вами между 21-м ил 24-м годом или сразу после 24-го года. Вот если навязывать избирателю тот результат, который он не готов признать, а потом вбивать ему в голову это согласие посредством омоновской дубинки, то можно обнаружить себя в том положении, в котором себя обнаружил нынешний белорусский президент.





Но только у Российской Федерации нет другой России за спиной, к которой можно приехать за поддержкой, если только, дорогие сограждане, вы не готовы будете увидеть президента Российской Федерации, прибывающего с визитом в Пекин…



