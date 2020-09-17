+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

"Положить конец жестоким репрессиям" Страны Северной Европы поддержали санкции против режима Лукашенко

Главы МИД стран Северной Европы поддержали введение санкций против официального Минска.


"Необходимо положить конец жестоким репрессиям и непропорциональному применению силы белорусскими властями против собственных граждан", - отмечается в заявлении глав внешнеполитических ведомств стран Северной Европы.

Они призвали белорусские власти немедленно освободить всех незаконно задержанных, начать национальный диалог и конструктивно взаимодействовать с ОБСЕ, передает @vybory_smotri.

Страны Северной Европы - это Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Фарерские острова, Исландия и Гренландия.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Людмила Мирзаянова
КАЛЕКА
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Павел Знавец
В предверии партизанской войны.
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?
Ольга Карач
Шурик уходит в небо


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]