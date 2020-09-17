"Положить конец жестоким репрессиям" Страны Северной Европы поддержали санкции против режима Лукашенко
Главы МИД стран Северной Европы поддержали введение санкций против официального Минска.
"Необходимо положить конец жестоким репрессиям и непропорциональному применению силы белорусскими властями против собственных граждан", - отмечается в заявлении глав внешнеполитических ведомств стран Северной Европы.
Они призвали белорусские власти немедленно освободить всех незаконно задержанных, начать национальный диалог и конструктивно взаимодействовать с ОБСЕ, передает @vybory_smotri.
Страны Северной Европы - это Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Фарерские острова, Исландия и Гренландия.
18:00 17/09/2020
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