



Белорусский МИД также назвал документ агрессивным и не содержащим ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса.





"Даже, если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что «кто в лес, кто по дрова», и призывает в никуда", - отмечает ведомство.









При этом еропарламентарии призвали ЕС ввести жесткие политические и экономические санкции против режима Лукашенко и поддержать белорусский народ.