В духе советских традиций: МИД гневно отреагировал на резолюцию Европарламента
В белорусском МИД считают, что резолюция по Беларуси показывает "непонимание происходящих в Беларуси процессов и абсолютную оторванность от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС".
Белорусский МИД также назвал документ агрессивным и не содержащим ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса.
"Даже, если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что «кто в лес, кто по дрова», и призывает в никуда", - отмечает ведомство.
Напомним, сегодня Европарламент заявил, что белорусские выборы были сфальсифицированы, поэтому Лукашенко после истечения срока его нынешних полномочий не будет являться президентом Беларуси.
При этом еропарламентарии призвали ЕС ввести жесткие политические и экономические санкции против режима Лукашенко и поддержать белорусский народ.
"Белорусский партизан"
16:42 17/09/2020
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