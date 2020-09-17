Вакульчик назначен "смотрящим" за Бресткой областью
Уполномоченным представителем Лукашенко в Брестской области назначен госсекретарь Совета безопасности,экс-глава КГБ Валерий Вакульчик
В Могилевской области этим займется заместитель премьер-министра, экс-руковолитель Минска Анатолий Сивак.
Соответствующее распоряжение сегодня подписал Лукашенко.
В соответствии с документом Андрей Равков освобожден от выполнения обязанностей уполномоченного представителя главы государства в Брестской области.
16:26 17/09/2020
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