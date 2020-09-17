Со времени оглашения официальных результатов президентских выборов, спровоцировавших массовые протесты в стране, трудно отделаться от ощущения, что всю ответственность продолжает нести персонально только Лукашенко.





Окружавшие его люди, которых ранее пытались представить обществу как "сильных переговорщиков" с недовольными гражданами, куда-то исчезли.





UDF выделил среди них три персоны, «исчезновение» которых выглядит наиболее удивительно.





Наталья Кочанова





Год назад Лукашенко нахваливал свою соратницу и ставил ее в пример другим чиновникам.





«Не такой уж плохой у нас народ. Надо с ними работать. Вот Наталья Ивановна может из своего опыта вам об этом рассказать. Она не кичится своей большой должностью. Едет к цыганам, рабочим, крестьянам, охотникам и с ними разговаривает.





Я часто говорю: когда не знаешь, что делать — иди к людям. Даже если не найдешь ответа на вопрос, с которым ты пришел к ним, тебе будет легче потом», – говорил Лукашенко о Кочановой, которая теперь занимает пост руководителя Совета республики.





И вот страна стоит на ушах, а Наталья Кочанова почему-то выходить к протестующим для организации диалога не спешит. Куда же запропастилась чиновница?





11 августа Кочанова подписала заявление парламента, в котором говорилось, что путь насилия не приемлем для белорусского народа. На тот момент насильниками еще пытались выставить мирных демонстрантов.





13 августа тelegram-канал «Пул Первого» опубликовал заявление Кочановой. Она якобы сказала:





«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении.





Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям».





15 августа она вместе с Натальей Эйсмонт пообщалась с сотрудниками БТ, которые объявили забастовку с требованием честно освящать происходящие в стране события. Тогда договориться не удалось.





2 сентября Кочанова провела совещание с активом Молодежного парламента. ГосСМИ передали ее общие высказывания, а вот председатель Молодежного парламента Егор Макаревич был более конкретен.





«Мы видим, что молодежь активно участвует в тех процессах, которые сегодня есть в белорусском обществе, в том числе – в несанкционированных уличных мероприятиях.





Мы хотим обсудить проблемные вопросы и предложить свои идеи. В том числе предложения по конституционной реформе, корректировке законодательства, по созданию дополнительных условий для молодежи - то, что реально волнует молодых людей», – сказал Егор Макаревич.





Что ему ответила Кочанова, осталось загадкой.





С тех пор о ней вот уже 2 недели ничего не слышно.





Игорь Марзалюк







В 2017 году депутат Игорь Марзалюк впечатлил своим выходом на несанкционированный «Марш нетунеядцев» в Могилеве, где попытался перетянуть протестующих на свою сторону. Это у него явно не получилось, а затем репутацию депутата подпортили последующие негативные высказывания в адрес митинговавших, которые были на грани оскорбления.





И все же: Марзалюк имел имидж человека, который не боялся спорить и доводить свою точку зрения. Но когда в стране начались исторические события, депутат внезапно пропал.





11 августа он заявил, что желающие посеять среди белорусов ненависть должны получить жесткий ответ. После этого удалось отыскать лишь одно выступление Марзалюка: 1 сентября в Могилевском университете он, словно не замечая происходящеего в стране, сделал общее заявление: главная идея университетов – наладить диалог преподавателя и студента.





По большому счету за последний месяц о депутате вспомнили один раз: когда заметили его бродящим по Минску в странном состоянии. На это он заявил, что не был пьян — просто перенес инсульт на ногах. А проблемы со здоровьем, мол, проявились после угроз в телеграме.





Геннадий Давыдько





Депутат и руководитель «Белой Руси» тоже почему-то на второстепенных ролях. Хотя раньше любил поспорить в телеэфирах и с журналистами независимых СМИ.





14 августа Геннадий Давыдько заявил в парламенте: «У нас очень много информации, у каждого своя точка зрения. Но мы, я так думаю, объединены в настоящий момент на этой встрече одной идеей – чтобы у нас был мир».





16 августа Давыдько пришел на митинг в поддержку Лукашенко на площадь Независимости. Не сказать, что его выступление вышло ярким.





«Мы уважаем выбор тех, кто думает не так, как мы, но мы требуем, чтобы уважали и наш выбор», – сказал руководитель «Белой Руси».





Между тем при назначении на этот пост Кочанова напутствовала Давыдько словами:





«Вы должны быть весьма активным. Ведь сегодня если не мы, то, кто? Необходимо доносить свою позицию буквально до каждого гражданина нашей страны. Это рутинная ежедневная работа».





Давыдько тогда сказал: «Есть желание удивлять, больше быть на слуху с этой организацией».





Но депутата в последнее время совсем почти не видно, хотя он и занимает такоей важный в нынешней ситуации пост председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ.



