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Суд в закрытом режиме проверит законность ареста члена президиума Коордсовета Максима Знака

Суд Партизанского района Минска в пятницу проверит законность ареста члена президиума Координационного совета Максима Знака по делу о призывах к свержению госвласти.


"Судебное заседание по рассмотрению жалобы на меру пресечения в отношении Знака назначено на 18 сентября. Судебное заседание пройдет в закрытом от слушателей режиме", - сказали "Интерфаксу" в суде.

В жалобе защита просит отменить санкцию прокурора об аресте оппозиционера и освободить его.

По словам собеседника агентства, жалоба на арест другого члена президиума Координационного совета  Марии Колесниковой в суд еще не поступила.

Ранее Колесникова и Знак были задержаны и с санкции прокурора заключены под стражу.

Колесниковой белорусский СК уже предъявил официальное обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) УК РБ.

Выдвинутые обвинения оппозиционеры считают абсурдными и политически мотивированным.

Адвокаты оппозиционеров уже обратились к следствию с ходатайствами о прекращении их уголовных дел. Решений по заявленным ходатайствам пока нет.
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