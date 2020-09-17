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Павел Северинец отказался давать показания в СИЗО

Павел Северинец отказался давать показания в СИЗО. Об этом политзаключенный, которого несколько месяцев держат за решеткой, сообщил в письме к журналистке газеты "Новы час".

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Северинца водили на первый и пока что последний допрос. По его словам, в тот день он проходил мимо камеры, в которой 22 года назад, в 1998-м, покаялся и принял Христа. 

Северинца задержали несколько месяцев назад после пикета по сбору подписей за альтернативных кандидатов на пост президента Беларуси. С тех пор он находился в изоляторе на Окрестина, где ему присуждали все новые административные аресты. Почти все время Северинца держали в карцере. 

20 августа стало известно, что на политзаключенного завели уголовное дело "за подготовку массовых беспорядков".

Письма Павлу Северинцу можно писать по адресу: СИЗО №1, ул. Володарского, 2, Минск, 220050.
Источник: euroradio.fm
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