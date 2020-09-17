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Европарламент не признал Лукашенко президентом и призвал ввести жесткие санкции

Европейский парламент заявляет, что не признает результатов президентских выборов в Беларуси и после окончания срока полномочий Александра Лукашенко не будет считать его президентом. Координационный совет во главе со Светланой Тихановской призван "переходным представительством народа".

Европарламент не признал Лукашенко президентом и призвал ввести жесткие санкции
Европарламент также требует ввести санкции против Лукашенко и белорусских чиновников, причастных к фальсификации голосования, а также наложить санкции на поддерживающих Лукашенко россиян.

При этом в резолюции приветствуется деятельность Координационного совета во главе со Светланой Тихановской, названного «переходным представительством народа» и открытого к диалогу со всеми политическими и общественными силами. 

Резолюция призывает руководство ЕС оказывать содействие совету, а также требует немедленного освобождения его членов, находящихся под стражей, передает  TUT.BY.

Как сообщает сообщает @radiosvaboda, Европарламент также рекомендовал Еврокомиссии:

- увеличить финансирование гражданского общества Беларуси;

- заморозить трансферы средств Евросоюза государственным и подконтрольным правительству структурам;

- прекратить выдачу кредитов правительству от Европейского инвестиционного банка и ЕБРР;

- организовать конференцию доноров для демократической Беларуси, где рассмотреть "многомиллиардный финансовый пакет" для поддержки будущих реформ;

- приостановить с Беларусью переговоры о приоритетах Европейского партнерства;

- создать гуманитарный коридор и упростить выдачу виз политбеженцам и тем, кто нуждается в медицинской помощи после насилия;

- разработать в Европе специальную стипендиальную программу для студентов, исключенных из белорусских вузов по политическим мотивам;

- призвать не проводить в Беларуси чемпионат мира по хоккею 2021 года
"Белорусский партизан"
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