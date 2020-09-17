Европарламент не признал Лукашенко президентом и призвал ввести жесткие санкции
Европейский парламент заявляет, что не признает результатов президентских выборов в Беларуси и после окончания срока полномочий Александра Лукашенко не будет считать его президентом. Координационный совет во главе со Светланой Тихановской призван "переходным представительством народа".
Европарламент также требует ввести санкции против Лукашенко и белорусских чиновников, причастных к фальсификации голосования, а также наложить санкции на поддерживающих Лукашенко россиян.
При этом в резолюции приветствуется деятельность Координационного совета во главе со Светланой Тихановской, названного «переходным представительством народа» и открытого к диалогу со всеми политическими и общественными силами.
Резолюция призывает руководство ЕС оказывать содействие совету, а также требует немедленного освобождения его членов, находящихся под стражей, передает TUT.BY.
Как сообщает сообщает @radiosvaboda, Европарламент также рекомендовал Еврокомиссии:
- увеличить финансирование гражданского общества Беларуси;
- заморозить трансферы средств Евросоюза государственным и подконтрольным правительству структурам;
- прекратить выдачу кредитов правительству от Европейского инвестиционного банка и ЕБРР;
- организовать конференцию доноров для демократической Беларуси, где рассмотреть "многомиллиардный финансовый пакет" для поддержки будущих реформ;
- приостановить с Беларусью переговоры о приоритетах Европейского партнерства;
- создать гуманитарный коридор и упростить выдачу виз политбеженцам и тем, кто нуждается в медицинской помощи после насилия;
- разработать в Европе специальную стипендиальную программу для студентов, исключенных из белорусских вузов по политическим мотивам;
- призвать не проводить в Беларуси чемпионат мира по хоккею 2021 года
"Белорусский партизан"
13:42 17/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение