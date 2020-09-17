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Увольняется директор Института социологии - это он подтвердил, что уровень доверия Лукашенко в Минске весной был 24%

Директор Института социологии НАН Беларуси Геннадий Коршунов увольняется "по соглашению сторон".

Об этом он написал на своей странице в Facebook


"Два года драйва, энергии и энтузиазма. Есть такая сакраментальная фраза «прошу уволить по соглашению сторон». Первый раз я ее писал, когда на должность директора Института социологии пришел И. Котляров. В этом году обстоятельства сложились таким образом, что на этой неделе я опять написал такую фразу. 

Очень хочется верить, что мой уход никак не скажется на работе моих любимых академических социологов. И что все идеи, планы, задумки, которые мы создавали вместе, реализуются. Когда закрываются двери административной работы, открывается простор для научно-исследовательской деятельности", - пишет Коршунов.

Напомним, весной в интервью "Народной воле" Коршунов подтвердил, что согласно социсследованию проведенному институтом в конце марта - начале апреля, уровень доверия Лукашенко в Минске составлял 24%, ЦИК во вглаве с Ермошиной - 11%.
"Белорусский партизан"
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