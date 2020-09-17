Кремль подключил Беларусь к "узурпаторскому" тарифу





Иван Преображенский. О том, на что пойдут эти 1,5 млрд долларов, - обозреватель Немецкой волны





Александр Лукашенко получит от России кредит в 1,5 млрд долларов. Вместе с очередным официальным заявлением о признании его "легитимным президентом Беларуси" это - единственные публичные итоги четырехчасовой встречи Лукашенко и Путина в Сочи в понедельник, 14 сентября. Много или мало дает Россия Лукашенко, на что пойдут эти деньги и вернутся ли они в российский бюджет?





Лукашенко по цене Януковича

Во время украинского Майдана, когда казалось, что тогдашний президент Виктор Янукович сумеет силой заставить протестующих отступить, Кремль предоставил Украине в его лице кредит на сумму 3 млрд долларов, что по курсу на конец 2013 года составляло примерно 96 млрд рублей.





Долг украинские власти сейчас признавать не хотят, и рассмотрение спора, который идет в Высоком суде Англии, отложено "на неопределенный срок".





Янукович, как известно, бежал из страны, деньги эти то ли вовсе были разворованы, то ли сразу вернулись в Россию как оплата за газ. Теперь, переходя к аналогии с Лукашенко, стоит вспомнить, что рубль - это российская национальная валюта, в ней верстается бюджет. В ней имеет смысл и сравнивать кредиты, которые выдает зарубежным лидерам Кремль.





Плату за лояльность Москве странно считать в американских долларах.





Так вот, если перевести в рубли по текущему курсу кредит, который Александру Лукашенко обещал Владимир Путин, то получается, что Лукашенко предлагают даже больше, чем Януковичу накануне его бегства из Киева. Доллар США сейчас стоит примерно 75 рублей, а 1,5 млрд долларов - это примерно 112 млрд рублей.





Так что неверно говорить, что Кремль оценил одного узурпатора вдвое дешевле, чем другого. Все идут примерно по одному тарифу.





Недешевый Лукашенко

Реальная российская помощь уже сейчас в разы больше, чем новый кредит. Имеет место мощная косвенная поддержка белорусского банковского сектора. С начала акций протестов белорусы забрали из банков более 1 млрд долларов.





И это при том, что более половины вкладов частных лиц в белорусских банках лежат как раз в иностранной валюте. Очереди вкладчиков, забирающих свои деньги, - свидетельство того, что серьезный кризис налицо.





И тут свое плечо подставляют белорусским властям российские финансовые организации. Не столько те, что работают на территории Беларуси, - там основная доля приходится на местные госбанки. Речь о том, что по состоянию на 1 июля 2020 года белорусские банки уже были должны внешним кредиторам более 5 млрд долларов, из них 47% - это российский вклад в виде межбанковских кредитов.





И вот сейчас премьер-министр Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов призывают крупнейшие российские госбанки - Сбербанк, ВТБ и ВЭБ - продолжать работу в Беларуси в обычном режиме, не ограничивая межбанковские операции. То есть, рисковать деньгами своих вкладчиков ради поддержки все того же режима Александра Лукашенко.





Плата за побои

Часть нового кредита пойдет на рефинасирование старых долгов Минска Москве. Тогда как оставшаяся часть - совсем на другие цели. Белорусская оппозиция, которая Лукашенко главой государства больше не признает, в ответ на решение Кремля напоминает, что деньги нынешний правитель берет под свою личную ответственность.





"Именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит", - написала, в частности, Светлана Тихановская в своем Telegram-канале. По ее словам, "деньгами российских налогоплательщиков будут оплачены побои".





И это, по сути, правда. Белорусская экономика в целом и банковский сектор в частности в большинстве своем принадлежат государству, власти которого платят практически этими же деньгами зарплату силовикам.





Ну а те, в свою очередь, по свидетельствам пострадавших и очевидцев, жестоко избивают задержанных палками, дубинками и ногами. Вот и получается, что все это делается за счет российских вкладчиков Сбербанка и просто рядовых налогоплательщиков.





Невозвратный кредит

Причем понятно, что речь идет в реальности не о кредите, а о подарке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова Тихановской, конечно, заявляет, что деньги даются не Лукашенко, а "народу Белоруссии". Но ведь "народ Белоруссии" - это как раз и есть Лукашенко, его чиновники и силовики.





Основное население страны - это скорее народ Беларуси, у него даже и флаг другой, не говоря уже про президента. Так что если власть в Минске вдруг сменится, то с этим кредитом, скорее всего, все будет так, как и с украинским. Долгий и бессмысленный судебный спор.





Впрочем, деньги, весьма вероятно, не вернутся, и если Лукашенко останется. Его "белорусская экономика" уже много лет живет в долг и, по сути дела, убыточна. Так что отдавать занятое он будет комплиментами Владимиру Путину. Российским налогоплательщикам деньги и так, и так никто не вернет.