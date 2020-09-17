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Светлана Тихановская готовит "список Тарайковского"

В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными. Список будет передаден в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США.


Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Тихановской "Пул первой":

“Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его “списком Тарайковского”. Александр Тарайковский стал первой жертвой милицейского произвола. В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными. Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом “Черная книга Беларуси”. Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован, и будет постоянно расширяться. 

Я предлагаю силовикам остановить насилие и перейти на сторону беларусского народа. В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания”.
"Белорусский партизан"
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