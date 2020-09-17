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Составлен рейтинг самых популярных на Западе белорусских политиков

В рейтинг попало 12 человек. Среди них нет Александра Лукашенко, потому что создатели рейтинга отслеживали популярность оппонентов белорусской власти.


Медиааналитики проанализировали посвященные Беларуси публикации с 1 августа 2020 года в СМИ в США, ФРГ, Польше, Франции, Великобритании и Украине, пишет thinktanks.by

Первую строчку рейтинга заняла экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Согласно исследованию, за прошедшие полтора месяца иностранные СМИ использовали фамилию Тихановской в 74 358 публикациях, из которых треть (25 217) приходится на американские СМИ, а также значительная часть (12 911 публикаций) — на британскую прессу. Если посмотреть динамику упоминаемости, то резкий всплеск пришелся на первые дни кризиса в Беларуси.


Рейтинг подготовлен по заказу РИА Новости международной компанией LexisNexis.

На втором месте рейтинга — член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова со значительным отрывом (24 878 упоминаний, из которых 7884 — в американских СМИ, 3423 — в британских). Замыкает тройку лидеров экс-претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико (13 713 случаев, большинство из которых — 5246 — приходится на немецкие СМИ, 2134 — на СМИ США).

Также в рейтинг вошли член президиума КС, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, экс-претендент на пост Беларуси Валерий Цепкало, члены президиума Координационного совета Ольга Ковалькова, Павел Латушко, Сергей Дылевский, а также находящийся в СИЗО супруг Светланы Тихановской - Сергей. 

Замыкают рейтинг экс-кандидаты в президенты Сергей Черечень (1283 публикации), Андрей Дмитриев (923) и Анна Канопацкая (864). При этом большая часть упоминаний этих политиков приходится на украинские СМИ — 470, 264 и 473 публикации соответственно.
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