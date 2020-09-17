Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом поблагодарил Вильнюс за позицию и участие в ситуации с Беларусью, передает источник на сайте Госдепа США.





"Госсекретарь выразил признательность Литве за ее ведущую роль в обеспечении независимости и территориальной целостности Беларуси, а также демократических прав ее народа", — говорится в сообщении официального представителя госдепа Морган Ортагус.





Главы МИД также обсудили вопросы, связанные с НАТО, международные усилия по обеспечению безопасности в Афганистане, Ираке и Ормузском проливе.