Андрей Бастунец: МЫ

Сегодня право нас не защищает





С начала года до середины сентября БАЖ зафиксировал более 300 случаев грубых нарушений прав журналистов. И абсолютное большинство из них произошло в поствыборный период, то есть всего за месяц с небольшим. Одних только задержаний за это время было более 170, в 52 случаях журналисты столкнулись с насилием, избиениями, повреждением или изъятием их техники, многих коллег удерживали под стражей, осудили к административному аресту... Репортеры работали буквально под пулями — в мирной стране! Двое журналисток были ранены, еще одна оглушена взрывом шумовой гранаты... И все это — несмотря на заверения министра внутренних дел Юрия Караева, что «пресса — это святое. Какой бы ни был [журналист], их трогать нельзя». Увы, на практике эти слова либо игнорируются, либо силовики на деле получают противоположные указания.





Сегодня право нас не защищает.





Мы давно привыкли, что в самые напряженные моменты политических кампаний или во время массовых манифестаций становятся «по техническим причинам» недоступными сайты, независимо освещающие социально-политические проблемы. Но трудно было даже представить, что в «IT-cтране» интернет в принципе будет практически перекрыт на три дня! Впрочем, про блокировку сайтов служивые тоже не забыли. С 9 августа многие из них стали недоступными в Беларуси -- безо всяких объяснений и предупреждений. Только 21 августа власти вспомнили про необходимость правового обоснования и, махнув шашкой -- «вред национальным интересам», — приняли решение об ограничении доступа к десяткам информационных интернет-ресурсов, включая самые популярные.





А потом решили расширить «целевую аудиторию», доступ которой к информации ограничивается. И под абсолютно надуманными поводами или вовсе без них отказались печатать в стране несколько газет. И отказываться распространять те из них, которые смогли напечатать свои тиражи за рубежом. «Народная Воля», «Комсомолка», «БелГазета», «Свободные новости»… Сейчас к ним еще и штрафные санкции предъявляют за якобы неисполнение своих обязательств. Правая рука не знает, что делает левая? Отбить бы обе эти руки — сугубо по закону, — но





Сегодня право нас не защищает.





Мы уже привыкли к проблемам журналистов-фрилансеров. Каждый год их штрафуют на огромные суммы. Штрафуют белорусских граждан, которые сотрудничают с иностранными СМИ без аккредитации министерства иностранных дел. Аккредитации, которую они получить не могут в принципе. Штрафуют, не имея подходящей статьи в КоАП (часть 2 статьи 22.9 притянута за уши и не предусматривает ответственности для журналистов, сотрудни ющих с иноСМИ без аккредитации). Но в этом году ситуация только ухудшилась. Сначала более чем сотне иностранных журналистов не дали краткосрочной аккредитации на выборы (прикрываясь коронавирусом, которого, как бы, в Беларуси и не было). Потом – лишили постоянной аккредитации 17 корреспондентов известных зарубежных СМИ. Журналистов-иностранцев просто высылали из страны (избив «на дорожку» некоторых из них).





Сегодня право нас не защищает.





Но, собственно, так было и 25 лет назад. БАЖ и создавался-то как реакция на резкое усиление давления на журналистов и СМИ после прихода к власти человека, обещавшего прессе свободу. «Белые пятна» в газетах, задержания, уголовные дела против журналистов, закрытие изданий, угрозы и даже убийства…





И все же журналисты продолжают работать. Несмотря ни на что. Заблокированные интернет-ресурсы распространяют информацию через «зеркала», телеграмм-каналы и соцсети (причем информационная грамотность граждан и навыки обходить запреты в интернете резко выросли). Волонтеры распространяют «Народную Волю», забирая напечатанные тиражи буквально в течение дня. Журналисты ночуют у РУВД и изоляторов временного содержания, куда отправили коллег. И — продолжают делать свое дело: находить, получать и распространять информацию.





Испытываю огромное уважение ко всем, кто работает «в поле», несмотря на все риски и угрозы. Кто готовит материалы в редакциях. Кто отказался умножать ложь, уйдя из пропагандистских СМИ. Кто поддерживает своих коллег в ИВС и судах, помогает им словом и делом. Всем, благодаря кому информация о происходящем в Беларуси становится известной и в стране, и далеко за ее пределами. А не остается закупоренной в затхлом медиапространстве, которым его пытаются сделать «люди в черном».





Сегодня право нас не защищает.





Сегодня мы защищаем право.