+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Тихановская выступила на церемонии вручения премии Freedom House

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила на церемонии вручения ежегодной премии американской неправительственной организации Freedom House. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает ТАСС.



Тихановская не была номинирована на премию, однако была приглашена в качестве спикера.

Она выступила с речью, в которой заявила о репрессиях и преследовании белорусов со стороны официального Минска.

"Сотни тысяч белорусов мирно отстаивают свои права, несмотря на жестокие репрессии, и у них простое требование - начать диалог и объявить новые свободные и честные выборы", - цитирует агентство речь Тихановской.

Freedom House является одной из крупнейших в США неправительственных организаций в сфере политических свобод и прав человека.

Ранее Европейская народная партия - главная партия Европарламента - объявила, что выдвигает белорусскую оппозицию во главе со Светланой Тихановской на премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Людмила Мирзаянова
КАЛЕКА
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Павел Знавец
В предверии партизанской войны.
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?
Ольга Карач
Шурик уходит в небо
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]