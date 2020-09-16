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Латушко, Лещеня лишены дипломатического ранга. Маркович освобождён от должности посла Беларуси в Латвии

Соответствующий указ 16 сентября подписал Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

В среду Лукашенко лишил дипломатического ранга Павла Латушко и Игоря Лещеню. Формулировка следующая: "В связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу". 

Павел Латушко

Напомним, Лещеня был послом в Словакии и поддержал протесты в Беларуси. 
А Василий Маркович был вызван в МИД Латвии еще 18 августа.Он лишён дипломатического ранга "за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей". Ему вручили ноту протеста в связи с задержанием латвийских граждан, а также потребовали объяснений по поводу заявлений Лукашенко, что протесты в Беларуси финансируются в том числе и из Латвии, пишет tut.by. Также в конце августа стало известно, что визит Александра Лукашенко в Ригу, планировавшийся еще в апреле, «снят с повестки дня». Как пояснил глава МИД Латвии, «ввиду последних событий в Беларуси и того, что Латвия и другие страны ЕС не признают результаты выборов».
"Белорусский партизан"
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