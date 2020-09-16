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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Удобную трактовку Нарышкина разбила Тихановская

Светлана Тихановская заявила, что директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин «транслирует несвежие пропагандистские штампы».

Напомним, 16 сентября Сергей Нарышкин заявил, что США выполняли ключевую роль в подготовке протестов в Беларуси и взяли под «плотную опеку» Светлану Тихановскую. «Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа», – отметил он. Директор Службы внешней разведки говорит, что «фактически речь идет о плохо завуалированной попытке организовать очередную цветовую революцию и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеют ничего общего с интересами белорусских граждан».

Телеграм-канал «Пул Первой» распространил ответ Светланы Тихановской на заявление Сергея Нарышкина:

«Причина протестов в Беларуси одна и всем известна: Лукашенко проиграл выборы, но не хочет уходить. Народ, отказавший бывшему президенту в доверии и поддержке, требует его ухода.

Это внутренний политический кризис, в требованиях протестующих нет ничего, что касалось бы отношений с другими странами или изменения внешнеполитической ориентации Беларуси. Это следовало бы понять главе СВР России господину Нарышкину вместо того, чтобы транслировать несвежие пропагандистские штампы».

ИИ/АА belsat.eu
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