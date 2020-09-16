Королева Великобритании с 2021 года не будет главой Барбадоса

"Пришло время оставить позади наше колониальное прошлое. Местные жители хотят главу государства барбадосца. Это окончательное заявление об уверенности в том, кто мы и чего мы можем достичь. Барбадос сделает следующий логический шаг на пути к полному суверенитету и станет республикой к тому времени, когда мы будем отмечать нашу 55 годовщину независимости", - заявила генерал-губернатор в тронной речи перед открытием сессии парламента.





Барбадос получил независимость в 1966 году, однако до сих пор британская королева остается главой государства.





Елизавета II является главой Содружества Наций и действующим монархом в 15 независимых государствах



