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"Мы договорились с Президентом России, что нам надо продолжить учения на территории Беларуси "Славянское братство", которые проходят под Брестом. Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет, - отметил Александр Лукашенко. - Мы не собираемся никого напрягать, внаглую что-то делать, но свои интересы мы должны блюсти".





Российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прилетела в Беларусь с рабочим визитом. Во время встречи в Минске пройдет обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России. "Я также просил Президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", - заявил глава государства.



