+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Лукашенко вооружается и попросил у Путина "некоторые типы вооружений"

Александр Лукашенко провел сегодня встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает корреспондент БЕЛТА.

фото БелТА

"Мы договорились с Президентом России, что нам надо продолжить учения на территории Беларуси "Славянское братство", которые проходят под Брестом. Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет, - отметил Александр Лукашенко. - Мы не собираемся никого напрягать, внаглую что-то делать, но свои интересы мы должны блюсти".

Российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прилетела в Беларусь с рабочим визитом. Во время встречи в Минске пройдет обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России. "Я также просил Президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", - заявил глава государства.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Людмила Мирзаянова
КАЛЕКА
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Павел Знавец
В предверии партизанской войны.
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?
Ольга Карач
Шурик уходит в небо
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]