«Ему нужны были деньги – критически нужны. И он был просто в восторге, как ребенок, - сказал Валерий Соловей.





Однако, по его словам, была и вторая часть переговоров, о которой общественности не сообщалось, пишет udf.by





«Она касалась не аншлюса, не, говоря терминологией Кремля, плотной интеграции двух стран. Речь шла о том, что Путин сказал Лукашенко: «У тебя два месяца для решения политического кризиса. А вот потом мы поговорим». Но для Лукашенко, также как и для Кремля, два месяца – это дистанция огромного размера. Это фактически стратегический выигрыш по нынешним временам», - рассказал Соловей, ссылаясь на свои источники в Кремле.





По его словам, этот выигрыш сопровождался еще и некоторыми демонстративными жестами со стороны Путина: обещание вывести войска из Беларуси после завершения союзных учений под Брестом, а также отзыв от границ Беларуси резерва из российских силовиков, который был подготовлен на случай обострения ситуации в республике.









«Поэтому Лукашенко имел второй повод для радости, поскольку Путин отказался от идеи мгновенного вторжения в Беларусь. И дальше на Запад. Это очень важный итог», - отметил политолог.





Что же заставило российские власти отказаться от этих намерений?





«Позиция Кремля, точнее позиция самого Путина изменилась буквально в последние 10 дней. Он боится присоединять Беларусь. Потому что это означало бы присоединить мятежную провинцию, с перспективой, что этот мятеж перекинется на собственную территорию. И это вызвало искренний страх.





Но есть здесь еще другое обстоятельство, которое скоро будет заметно всем внешним наблюдателям. Но уже очень хорошо заметно тем, кто находится в Кремле. Путин устал. Он готов, и, похоже, уже отказывается от всех свои больших планов. От идеи восстановления российского величия. От большого броска на Запад. И, похоже, что все эти планы застопорились о белорусский булыжник. Все остановлено. Они больше не обсуждаются», - сказал Соловей.





Более того, по словам эксперта, России в ближайшее время вообще не будет дела до Беларуси, так как сейчас в Кремле идет подготовка к транзиту власти от Путина к его преемнику. И произойдет этот транзит уже в 2021 году.





Как писал UDF.BY, Валерий Соловей постоянно намекает о серьезных проблемах со здоровьем у Владимира Путина. По его утверждению, некие «обстоятельства непреодолимой силы» не позволят президенту России сохранить за собой кресло даже в течение ближайшего года. И Лукашенко, якобы, об этом известно. Поэтому его задача не только любой ценой добиться поддержки в Москве, но потом еще, по возможности, максимально затянуть процесс выполнения своих интеграционных обещаний.



