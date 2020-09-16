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Член Координационного совета политолог Андрей Егоров отбыл в СИЗО 10 суток и вышел на свободу.

Встречающих он приветствовал словами "Жыве Беларусь!".

Старший аналитик Центра европейской трансформации политолог Андрей Егоров был задержан неизвестными людьми в ходе мирной демонстрации протеста в Минске в районе мотовелозавода 6 сентября.

Позже стало известно, что он был осужден на 10 суток, пишет thinktanks.by

В 2013—2015 годах Андрей Егоров являлся национальным координатором Форума гражданского общества Восточного партнёрства (ФГО ВП) по Беларуси, в 2014—2015 годах — сопредседателем Руководящего комитета ФГО ВП.

В настоящее время Андрей Егоров является председателем Координационного комитета Белорусской Национальной платформы ФГО ВП.
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