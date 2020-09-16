Александра Новика и Павла Пученю задержали в Солигорском РОВД, куда они явились по повесткам, вручённым вчера. На них были составлены протоколы за участие в несанкционированном мероприятии.





Бывшего члена стачкома 4РУ Павла Разумовского приговорили к 15 суткам ареста. Суд проходил в здании Солигорского РОВД.





Представителя Стачкома ОАО "Беларуськалий" Романа Леончика приговорили к 15 суткам ареста по статье 23.34 КоАП. Также известно, что в здании Солигорского РОВД сейчас находятся участники стачки - Александр Новик и Павел Пученя, которые пришли поддержать Романа Леончика и Сергея Черкасова.





В отношении экс-председателя Независимого профсоюза горняков Сергея Черкасова вынесли приговор в виде 15 суток ареста по "классической" статье - 23.34 КоАП.



