Арестованы еще два представителя стачкома ОАО "Беларуськалий"
Сегодня Солигорский суд приговорил представителя стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Александра Новика на 10 суток ареста по статье 23.34 КоАП. Стачкомовец Павел Пученя арестован 10 суток ареста по той же статье.
Александра Новика и Павла Пученю задержали в Солигорском РОВД, куда они явились по повесткам, вручённым вчера. На них были составлены протоколы за участие в несанкционированном мероприятии.
Бывшего члена стачкома 4РУ Павла Разумовского приговорили к 15 суткам ареста. Суд проходил в здании Солигорского РОВД.
Представителя Стачкома ОАО "Беларуськалий" Романа Леончика приговорили к 15 суткам ареста по статье 23.34 КоАП. Также известно, что в здании Солигорского РОВД сейчас находятся участники стачки - Александр Новик и Павел Пученя, которые пришли поддержать Романа Леончика и Сергея Черкасова.
В отношении экс-председателя Независимого профсоюза горняков Сергея Черкасова вынесли приговор в виде 15 суток ареста по "классической" статье - 23.34 КоАП.
"Белорусский партизан"
18:13 16/09/2020
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