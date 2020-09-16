Лукашенко бросил на подавление мирных протестов неустановленных лиц в оливковой униформе без опознавательных знаков и в балаклавах. Такие же неустановленные лица – без имен-фамилий, без званий и ведомственной принадлежности, в балаклавах – «свидетельствуют» против участников мирных демонстраций в судах, которые на основании этих как правило лживых "свидетельств" выносят обвинительные приговоры.









Какой защиты не хватает «оливковым человечкам»? Этот вопрос «Белорусский партизан» адресовал председателю юридической комиссии Белорусского Хельсинского комитета Гарри Погоняйло.





- Они нуждаются во всякой защите, потому что понимают: гнев народа может настолько проснуться и привести людей в действие, что им будет несдобровать ни на улице, ни в судах, ни у себя дома. Поэтому они ищут некие дополнительные механизмы защиты их НЕУЗНАВАНИЯ, их НЕИДЕНТИФИКАЦИИ, чтобы гнев народа прошел мимо этих фигурантов.





Но так не бывает. Если «оливковые человечки» во главе с Караевым решили необоснованно применять к народу, вышедшему на мирные протесты, грубую силу, причем силу применяют ЯВНО НЕЗАКОННО, ПРОИЗВОЛЬНО, то надо ждать в "ответку" на это насилие.

И никакие меры защиты их не спасут.

Надо думать о ПРЕКРАЩЕНИИ ПОДОБНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ – ужасного, недопустимого обращения. Наши люди имеют конституционное право на мирные акции, право на забастовки и право на свободу высказывания своего мнения.





Властям надо придерживаться конституционных позиций, тогда и не придется вводить дополнительных охранных мер в отношении сил так называемой «охраны правопорядка». Но о каком правопорядке может идти речь, если

все эти законы попираются прежде всего силовиками?

Конечно, Караев имеет право обратиться. Но что делать рядовым гражданам, против которых применяются подобные силовые методы воздействия – на умы, настроения, желание добиться справедливости, добиться правды, которой уже нет в стране? НИ в ходе выборов, ни в ходе защиты конституционных прав, ни даже в ходе судебной защиты своих прав!





- Что представляют сегодня собой «суды»?





- Суды не сегодня, суды давным-давно в условиях тоталитарного режима, в условиях руководства страной узурпатором, диктатором, превратились и вплетены в механизмы силовых структур в борьбу против инакомыслия и иные вещи, которые демонстрируют сегодня органы “правопорядка”.





Правда, у меня язык не поворачивается говорить об этих органах как органах правопорядка – это просто беспредельщики. И суды в этом же ряду, они не могут действовать иначе; если они будут придерживаться закона, защиты прав и свобод наших граждан, тогда они как раз должны остановить творимый беспредел, должны всеми своими судебными мерами, механизмами и возможностями, авторитетом указать реальное место силовиков в обществе и государстве.

Так негоже вести себя судьям!

Они давно действуют не по принципам независимости, объективности, компетентности, беспристрастности, они давным-давно творят то же самое зло, принимая заведомо неправосудные решения.









Сейчас мы сталкиваемся с абсурдной практикой, которая особенно касается случаев, произошедшими 9-12 августа, в отношении одних и тех же действий в отношении одного и того же человека.





Один судья наказывает за конкретные действия, совершенные в определенном месте в определенное время, другой судья того же самого человека практически за те же самые действия снова наказывает, но уже привязывает к другому месту. И только потому, что оба исходят из доверия к “документам”, которые сочинили милиционеры.





Получается, человек раздвоился: он находился в двух разных местах и осужден за два “преступления”! Мы представляем материалы в вышестоящие суды, а они даже в ус не дуют – у них все законно!





При таком явном судебном беспределе можно нагородить что угодно!





- Лично я не слышал случаев, чтобы хотя один судья осудил насилие, творимое силовиками в стране. А где проходит та граница, которая отделяет молчаливое согласие от соучастия в преступлении?





- Пока ни сами командиры, отдающие приказы на силовое подавление мирных протестов, ни судьи, ни прокуроры, ни следователи – никто не хочет принимать реальных мер. Хотя как юристы они не могут не осознавать, что такое молчаливое согласие должно быть расценено как заранее обещанное укрывательство, а это значит, что такие лица несут ответственность наравне с исполнителями преступлений.





Если следователь годами не хочет расследовать дело об исчезновении человека, хотя имеются достаточные доказательства, есть оперативные материалы, есть все, чтобы процессуально оформить и направить дело в суд - чтобы совершилось правосудие, чтобы ни один виновный не ушел от ответственности.





Но если не будет ответственности лиц, совершавших преступления, то не будет порядка в государстве вообще.

О какой защите прав граждан можно говорить, если их права попираются, а виновные не привлекаются к ответственности?

Когда государство разрывает договор с гражданами, которое обязалось всей своей мощью, всеми органами, в том числе и силовыми, защищать его права и свободы, защищать от преступного посягательства, даже от лиц, находящихся в официальном статусе, то как быть народу?





Если от условий этого договора освобождена одна сторона, значит, от условий этого же договора освобождена и другая сторона. Если насилие со стороны государства продолжится, это приведет к эскалации напряжения, которая обязательно выльется в конкретные эксцессы, потому что

взаимная нетерпимость только возрастает.

Те, кто сегодня руководит государством, кто руководит силовыми структурами, тот же Караев, должны осознавать и понимать, что так очень быстро можно дойти до крови, до гражданской войны в государстве. Поэтому мы все требуем прекратить насилие!









Сейчас “правоохранительные органы” пренебрегают законом, направо-налево размахивают палками, дубинками, а у некоторых, вероятно, в руках есть и кастеты. Сегодня на улицах мы имеем дело с людьми, которые никоим образом не обозначены как представители власти, как представители тех структур, которыми командует Караев.





Если он выпускает для некой “охранной миссии” людей в балаклавах, в костюмах, которые не обозначены как представители власти, и они вершат свои черные делишки (избиения, жестокость, насилие), то он должен понимать и меру своей ответственности за происходящее.





И за то, что могут быть спровоцированы случаи ответных действий со стороны граждан.