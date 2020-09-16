Марию Колесникову обвинили в "причинении вреда нацбезопасности страны"
Члену Координационного совета Марии Колесниковой предъявлено обвинение
Следственный комитет предъявил Марии Колесниковой обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Она остается под стражей.
Санкцией уголовной статьи, по которой предъявлено обвинение Колесниковой, предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.
17:01 16/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение