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Зачистка: Лукашенко потребовал перегистрации всех партий - это противоречит закону

Лукашенко поручил Минюсту проверить, соответствуют ли официально зарегистрированные в Беларуси политические партии своему уставу и перерегистрировать их.

Зачистка: Лукашенко потребовал перегистрации всех партий - это противоречит закону
"Мы же понимаем, что это не партии", — заявил он.

Стоит отметить, что процедура перерегистрации не предусмотрена законом "О политических партиях"

Но мы знаем, что в Беларуси уже давно царит правовой дефолт и ни один закон не работает либо работает только в пользу власти

Данное заявление, по всей видимости, связано с недавней резолюцией о прекращении насилия и проведении новых выборов, которую подписали даже провластные партии.

Второй причиной может быть так называемая "конституционная реформа". Как полагают некоторые аналитики, власти хотят исключить всеобзие выборы, а президента будет избирать парламент, в который в свою очередь будут выбирать по партийным спискам. 

В таком случае чистка выглядит весьма предусмотрительной. Напомним также, что в Беларуси уже 20 лет не было зарегистрировано ни одной партии.
"Белорусский партизан"
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