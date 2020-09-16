В фейсбуке Лихачевский написал , что восхищен смелостью Микиты, который «сделал шаг на встречу, шаг к диалогу между между беларусами в форме и их гражданскими братьями и сестрами»:





«Этот шаг позволил тысячам сотрудников силовых ведомств избежать совершения преступлений и перейти на сторону народа. И это был один из самых сильных ударов по системе. Ожидаемо, система ударила в ответ. Нелепо, неуклюже, игнорируя любую мораль, здравый смысл и закон. Но ударила подло и больно.





Микита, ты знаешь. Пропускать удары неприятно, но это нормально. Падать бывает больно, но сколько раз мы спотыкались и падали в процессе построения наших бизнесов. Ты знаешь лучше меня — all you can do is duck-dive and push harder.





Микита оправится от удара и поднимется, Микита настоящий боец. А сейчас я считаю своим долгом подхватить флаг поднятый Микитой и продолжать работу с силовиками. Формат тот же. Теперь можете писать напрямую мне и обращаться в наш Фонд солидарности BYSOL.





Своими нападками на Микиту и PandaDoc уходящая власть невероятно сплотила беларуское бизнес-сообщество. Его дело готовы продолжать десятки владельцев и руководителей компаний.





Мы не остановимся, пока в стране не прекратится насилие.





Мы не остановимся, пока на сторону народа не перейдет последний силовик, а все, кто совершил преступления, не будут осуждены.





Мы не остановимся, пока страну не вернут тому, кому она принадлежит, — беларускому народу!»