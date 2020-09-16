



В среду он провел в Минске встречу с так называемым "политическим активом" страны, где представил очередную версию о "замыслах отдельных стран по дестабилизации ситуации в стране"





"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, конкретнее – их сеть фондов по поддержке так называемой демократии", – цитирует БелТА слова Лукашенко.





Он также отметил, что в Европе в этом плане активно работали "сателлиты" Штатов – Польша, Чехия, Литва, Чехия и Украина.





По его словам, Чехия стала ресурсным хабом, Польша – инкубатором медиаканалов и площадкой для альтернативных органов в изгнании, Литва – "тараном" белорусско-европейских отношений, а Украина – форпостом политических провокаций.





"Мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций", – заявил Лукашенко.





Этапы подготовки по версии Лукашенко

"Беларусь стали шатать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат: жителей регионов, трудящихся, бюджетников, пенсионеров", – уточнил он, подчеркнув, что все началось с декрета №3 (о "тунеядцах"), после чего появились многочисленные блогеры, которые через YouTube и Telegram стали "промывать мозги различным социальным группам".





На втором этапе, по словам Лукашенко, технологии обкатали на парламентских выборах: через Telegram-каналы начались вбросы якобы фейков и фальсификаций, а специально созданный "молодежный блок" формировал настроения недовольства, используя темы распределения студентов, закон об отсрочках, 328-й статьи Уголовного кодекса.





На этапе подготовки к выборам 2020 года, по мнению Лукашенко, начали создаваться "герои" для разных целевых аудиторий: тут он напомнил о блогере Сергее Тихановском, бывшем главе ПВТ Валерии Цепкало и экс-банкире Сергее Бабарико.





На этапе президентской кампании, во версии Лукашенко, начался "парад пикетов" по сбору подписей с использованием политтехнологий, которые якобы превратили политику в шоу.





"Например, объединенный штаб построил свою тактику на эксплуатации женского образа, традиционно почитаемого белорусами", – сказал Лукашенко.





День выборов, по словам президента, стал попыткой организации майдана – людей звали на улицы, чтобы защитить голоса.





"Представителей власти и силовых структур стали называть фашистами, узурпаторами, бандитами и так далее", – отметил он, уточнив, что если бы 9, 10 и 11 августа правоохранители были пассивными, в стране случилась бы трагедия.





Однако на самом деле она случилась и именно потому, что власть отдала приках на уничтожение собственного народа





А поствыборные мирные протесты граждан Лукашенко назвал карнавалами, которые поддерживаются СМИ в позитивном ключе. Кроме того, по его словам, есть попытки сделать протест частью повседневной жизни, создаются чаты районов, жилищных комплексов, дворов.





"Сегодня координаторы пытаются организовать дворы, завтра они придут в ваши квартиры. Это их цель. Не получится", – заявил Лукашенко.





Последним этапом Лукашенко назвал "войну" символик и попытки принятия протестующими экономических мер воздействия на власти





"Дошло до абсурда. Пытаясь втянуть страну в затяжной политический и экономический кризис, координаторы протеста раздают инструкции по экономическому сопротивлению, как они называют – неуплата налогов, коммунальных платежей, выход из профсоюзов и так далее", – сказал он, отметив, что была сделана ставка на масштаб и длительность протестов, изматывание властных структур и истощение ресурсов.





"Мы знаем, кто руководит, кто чего-то хочет в Беларуси, и поэтому не расслабляемся и готовы ответить", – подытожил он.