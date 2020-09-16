Он должен быть освобожден — заявление жены Виталия Шклярова Хэзэр

Белорусские правоохранители связывают его с находящимся также за решеткой известным блогером Сергеем Тихановским, мужем претендента на пост президента страны Светланы Тихановской. Правозащитники признали его политзаключенным. Публикуем заявление его жены, появившееся ранее на сайте Радиостанции «Эхо Москвы».





Мой муж, Виталий Шкляров, гражданин США и Беларуси уже почти 7 недель находится в белорусской тюрьме как политзаключенный. Его обвиняют в том, что 29 мая он якобы организовал в городе Гродно несанкционированный митинг в поддержку арестованного лидера белорусской оппозиции Сергея Тихановского. Обвинение предъявили несмотря на то, что Виталий ни разу не был в Гродно, никогда не встречался с Тихановским и 29 мая был со мной в нашем доме в Арлингтоне, штат Вирджиния. Виталий вместе с нашим 8-летним сыном приехал в Беларусь 9 июля, чтобы навестить свою мать и отметить день рождения 11 июля в кругу семьи и друзей. Я осталась дома с нашей дочерью, чтобы собрать вещи для нашего переезда в Киев.





Сразу после прибытия в Беларусь, Виталий должен был остаться на двухнедельном карантине в доме своих родителей. Он не покидал дом в течение всего этого времени. Когда карантин закончился, и он смог выйти на улицу, его задержали белорусские спецслужбы. Его арестовали не на митинге, а по пути в магазин в его родном городе Гомеле, куда он пошел за арбузом для своей мамы. На нем была футболка, шорты и шлепки. Его схватили на улице, закинули в автобус и отвезли в следственный изолятор в Минске, что в 300 км от Гомеля. Наш сын остался с бабушкой, без родителей. За несколько дней до ареста я прилетела в Киев и уже ждала, когда ко мне присоединятся муж и сын.





С тех пор, как Виталия арестовали, я с ним не разговаривала. Сначала нам позволили передавать друг другу записки на русском языке через поверенного, но вскоре Виталия обвинили в попытке передать мне записи на английском языке и вовсе запретили ему писать мне. Сейчас мне разрешено передавать ему записки через сотрудника консульства в Минске, которому недавно позволили еженедельно посещать Виталия в тюрьме. С момента задержания Виталий подвергался сильному психологическому давлению и лишался элементарных физических свобод, что, как он сказал своему адвокату, является попыткой заставить его свидетельствовать против самого себя. Его постоянно перемещают из камеры в камеру, чтобы он не мог чувствовать стабильности. В камере никогда не выключается свет, всю ночь играет громкая музыка, поэтому он не может нормально спать. Мыться ему можно только по средам, при этом ему дают ведро теплой воды. Он подвергался жестоким обыскам, его заставляли часами оять голым и не разрешали в течение целого дня садиться на кровать. У него сломан палец на ноге в результате инцидента, который он боится рассказывать даже своему адвокату, а в тюрьме отказываются предоставлять ему медицинскую помощь. Здоровью Виталия грозит опасность. 8 сентября он почувствовал себя очень плохо и несколько дней подряд сообщал о высокой температуре, 39 градусов. Также у него были проблемы с дыханием, озноб и мышечные боли. Тест на коронавирус ему не сделали и вовсе отказались лечить. Все это тоже можно расценивать как пытки, чтобы он дал признательные показания.





Все это происходит с Виталием не потому, что он участвовал в протестах или в президентских выборах в Беларуси. Его единственное преступление заключалось в том, что в качестве политолога и научного сотрудника Гарварда он писал статьи, публично критиковавшие администрацию президента Лукашенко. Он до сих пор отказывается сознаваться в преступлении, которого не совершал, и поэтому все еще находится в тюрьме. Семья и друзья Виталия очень волнуются за его физическое и психическое здоровье. Все обвинения должны быть сняты с Виталия. Он должен быть освобожден немедленно.