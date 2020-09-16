"Кибер партизаны" обещают обнародовать базу данных МВД

"Более 250 сотрудников и членов их семей подверглись деструктивному давлению", — сообщил Андрей Паршин.





В МВД решили бороться с распространителями личных данных сотрудников ведомства с помощью уголовных дел.





«На сегодняшний день возбуждено 43 уголовных дела в отношении лиц, совершивших подобные правонарушения в отношении сотрудников милиции. 21 человек уже обозначен в качестве подозреваемых и проходит по конкретным уголовным делам с перспективой привлечения к уголовной ответственности с реальными сроками лишения свободы. 36 граждан привлечены к административной ответственности», — уточнил начальник главного управления собственной безопасности МВД, передает БелТА.





Анонимностью милиционеров также озаботился и глава МВД Юрий Караев и направил в постоянную комиссию Палаты представителей Национального собрания обращение, в котором предлагает изменить закон. и направил в постоянную комиссию Палаты представителей Национального собрания обращение, в котором предлагает изменить закон.





По мнению Караева, милиционеры во время судов должны сохранять анонимность, чтобы их данные не стали достоянием общественности и не подвергались преследованию со стороны белорусов, а суды должны проходить в закрытом режиме.



