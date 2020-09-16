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"Кибер партизаны" обещают обнародовать базу данных МВД

Начальник главного управления собственной безопасности МВД Андрей Паршин сообщил 16 сентября, что "данные около 300 сотрудников милиции за период с 9 августа попали в интернет".

"Кибер партизаны" обещают обнародовать базу данных МВД
"Более 250 сотрудников и членов их семей подверглись деструктивному давлению", — сообщил Андрей Паршин.

В МВД решили бороться с распространителями личных данных сотрудников ведомства с помощью уголовных дел.

«На сегодняшний день возбуждено 43 уголовных дела в отношении лиц, совершивших подобные правонарушения в отношении сотрудников милиции. 21 человек уже обозначен в качестве подозреваемых и проходит по конкретным уголовным делам с перспективой привлечения к уголовной ответственности с реальными сроками лишения свободы. 36 граждан привлечены к административной ответственности», — уточнил начальник главного управления собственной безопасности МВД, передает БелТА.

Анонимностью милиционеров также озаботился и глава МВД Юрий Караев  и направил в постоянную комиссию Палаты представителей Национального собрания обращение, в котором предлагает изменить закон.

По мнению Караева, милиционеры во время судов должны сохранять анонимность, чтобы их данные не стали достоянием общественности и не подвергались преследованию со стороны белорусов, а суды должны проходить в закрытом режиме.

Но, похоже, это уже может и не помочь.

Все дело в том, что популярный среди белорусов телеграм-канал Nexta сообщил, что до конца недели планирует начать публиковать данные из базы данных сотрудников МВД, которую передали хакеры из группы «Кибер партизаны».

«Мы уже писали, что у нас теперь есть база данных МВД, добытая кибер-партизанами. И что у милиционеров есть время до конца недели, прежде чем мы начнем ее обнародовать. 

(ВАЖНО: если вы работали в МВД, уволились в период августа-сентября или увольняетесь сейчас, просьба срочно скинуть в бот @militsiya_s_narodom_bot фото справки о прохождении службы, чтобы мы вас исключили из базы. Сотни ваших коллег уже сделали это). 

Увольняйтесь, чтобы не принимать преступления режима на себя», — обратились с посланием к сотрудникам МВД авторы телеграм-канала Nexta.

В то же время в телеграм-канале хакеров из группы «Кибер партизаны» также призвали белорусов собирать данные о преступлениях силовиков и чиновников.

«Как насчет баз данных? Силовиков, прикорытников [вероятно, чиновников. — ред], любых пособников режима. Как насчет сбора сведений о реальных нарушениях и несправедливых преследованиях граждан? 

В Сети появляется все больше проектов вроде «Черной книги Беларуси» [86 тысяч подписчиков в Telegram. — ред], собирающих доказательную базу о любых преступлениях против белорусского народа», — говорится в обращении «Кибер партизан».
Источник: telegraf.by
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