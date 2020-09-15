Скрины документов накануне вечером появились на канале блогера Антона Мотолько. Из них следует, что руководитель МВД Юрий Караев отправил письмо в постоянную комиссию Палаты представителей Национального собрания, в котором требует изменить законодательство в угоду силовикам.





Руководитель ведомства отмечает "незащищенность" своих сотрудников во время административных процессов и предлагает изменить закон в сторону "безопасности участников процесса и их семей". Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова подтвердила подлинность документов. Более широкий комментарий, отмечают в ведомстве, появится позже.





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— При ведении административного процесса зачастую возникают сложности с защитой лиц, участвующих в административном процессе, в том числе должностных лиц государственных органов, осуществляющих служебную деятельность, выполнение которой может быть сопряжено с посягательством на безопасность указанных лиц, их близких, либо разглашением служебной информации, персональных данных данных сотрудников.





Отдельно необходимо отметить "незащищенность" сотрудников органов внутренних дел в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении лиц, участвовавших в незаконных массовых мероприятиях (митинги, шествия, пикеты), являющихся участниками неформальных объединений и движений, оказывающих групповое неповиновение органам власти.





В тексте отмечается, что силовики зачастую выступают в процессах "свидетелями".





— Судебные заседания при этом являются открытыми, где представителями "деструктивных сил", СМИ и иными лицами ведется аудио-, фото-, видеофиксация процесса. Полученная информация с персональными данными сотрудников и их фотографиями в последнее время нередко размещается в сети интернет с призывами оказания психологического и физического давления на должностных лиц органов внутренних дел и их семей.









В министерстве полагают, что обозначенной "безопасности участников процесса" будет способствовать и

закрытое рассмотрение дел.