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Эксперт: Сближение Лукашенко с Россией может радикализовать протесты

Конституционная реформа, о которой говорят Минск и Москва, выглядит консенсусным планом. Единственный элемент, который не вписывается в план, — это белорусский народ.


Академический директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования (SYMPA), профессор Университета Витовта Великого в Каунасе Татьяна Чулицкая приняла участие в zoom-конференции, организованной проектом Belarus in focus и Пресс-клубом 15 сентября. Главным образом участники обсуждали недавний визит Александра Лукашенко в Сочи, где четыре часа наедине с Владимиром Путиным обсуждался белорусский кризис.

— Александр Лукашенко сейчас находится в ситуации подорванной легитимности, причем подорванной легитимности как внутри, так и за пределами страны, — отметила Татьяна Чулицкая. — Пытаясь несколько скорректировать эту ситуацию, Лукашенко намеревался ехать в Сочи с подавленными в Беларуси протестами. Но попытка приехать не получилась. Мы видим, что попытки сбить массовую мобилизацию общества приводят к обратным эффектам, происходит изменение форм протеста. Мобилизацию и политизацию общества можно назвать исключительной, в белорусском протестном движении появились люди, которые никогда ранее не интересовались политикой и не участвовали в ней.


По мнению Чулицкой, «конституционная реформа, о которой говорят в Минске и Москве, выглядит достаточно консенсусным планом между РБ и РФ, единственный элемент, который не вписывается в этот план — это белорусский народ, который категорически не настроен принимать подобные предложения». Она обращает внимание на то, что до сегодняшнего дня в белорусских протестах по большому счету отсутствовала геополитическая повестка дня, «не было ни пророссийских, ни антироссийских, ни прозападных высказываний со стороны масс, если мы посмотрим на отношения белорусов к россиянам с точки зрения социологии, то это в целом от позитивного до нейтрального».

— Но в случае попыток заключения внешнеполитических договоров высокого уровня, в случае подписания пресловутой 31-й дорожной карты можно ожидать радикализации настроений, появится антироссийская риторика, протестное движение приобретет черты национально-освободительного, — считает Татьяна Чулицкая.

Быть ли протестам без лидеров


Законы протестного движения предполагают наличие лидеров.

— В протестах в какой-то момент должны появляться лидеры. И это очень интересный момент в белорусском протесте — лидерам не дают появиться, их сразу закрывают, нейтрализуют, мы прекрасно это видим по ситуации с Координационным советом. Это большой вопрос, кто и как сможет проявиться в этом протесте на лидерских позициях или это все же останется протестом через телеграм-каналы и соцсети. Возможно, этим лидером станет Светлана Тихановская как идейный вдохновитель, но это чрезвычайно сложно — быть лидером протеста, не находясь в стране. Я бы оставляла это пока в качестве открытого вопроса — насколько долго без лидеров продлятся протесты, — сказала Татьяна Чулицкая. С другой стороны, как заметила исследовательница, стала заметной институциализация протеста, «мы видим хорошо организованное движение спортсменов, группу «киберпартизаны», которая атакуют государственные сайты».

— Появляются интересные формы, но для логического развития, видимо, все же нужен некий центр, возможно, это будет Координационный совет при переходе в форму партии. Но сейчас сильную динамичность ситуации прогнозировать сложно, — считает Татьяна Чулицкая.

Дефицит у правящих кругов


Вместе с тем, у Лукашенко серьезные проблемы «с надежным кадровым потенциалом — это было хорошо видно, когда происходили странные перестановки внутри силового блока, когда людей просто перетасовали по позициям, или когда на пост главы протестующей Гродненской области назначается министр здравоохранения».

— Но по открытым источникам сложно судить, насколько массовым стал отток кадров из правящих элит. Кроме того, сохраняется монолит силовиков, а также судейского и прокурорского корпусов, а это — важный механизм репрессий, — отметила Татьяна Чулицкая.
Сергей Запрудский, Thinktanks.by
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