Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY





Андрей Евдоченко в интервью местному телеканалу высказал свою позицию по ситуации в Беларуси. Он заявил, что выступает за диалог между разными политическими силами в стране и осудил насилие со стороны силовиков. Евдоченко также отметил, что Светлана Тихановская не годится на роль лидера страны. Был в интервью и такой вопрос:





— Если большинство населения Беларуси все-таки захочет отставки президента? — спросили у посла.





— Тогда я послушаю людей, — ответил Евдоченко.





Теперь он утверждает, что все было совсем не так, пишет TUT.BY





— Съемка велась в нашем посольстве, она продолжалась около трех часов. Моя прямая речь заняла примерно 1 час 20 минут. В соответствии с нашей договоренностью в вечернем эфире должно было выйти полносмасштабное 20-минутное интервью без каких-либо вставок, перерывов или интерпретаций. В итоге то, что вышло на экраны, очень сильно разочаровало. Фактически меня использовали как ширму для их собственной программы. Я появляюсь на экране только три раза, в сумме это примерно 30 секунд. Больше всего меня удивило и возмутило то, что многие вещи были смешаны, порезаны, перепутаны. Мои ответы были подставлены под другие вопросы, — сказал Андрей Евдоченко.









В частности, он отметил, что ответ «я повинуюсь воле белорусского народа» звучал совсем не на тот вопрос, как это представил канал.





— Этот ответ был на прямой вопрос: «А вы, господин посол, уедете ли из страны пребывания обратно домой, если этого потребует беларуский народ?» Я ответил, что повинуюсь воле беларуского народа. Вы знаете, какой вопрос приставили к этому ответу.





Евдоченко также сообщил, что написал письмо в редакцию, в котором обратил внимание «на ангажированность и безответственность» журналиста.





— Я говорил перед интервью, что ситуация в Беларуси достаточно сложная и она не предполагает какого-то упрощенного анализа или подхода, каких-то стереотипных заявлений. К сожалению, все было сделано с точностью до наоборот. Несмотря на то, что местная пресса называет себя свободной, независимой и объективной, как раз объективности в реальной оценке ситуации во многих случаях и не хватает, — заявил Евдоченко.



