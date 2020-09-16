



В целом встреча Путина и Лукашенко прошла так, как мы и предполагали: о какой-то существенной помощи и поддержке речи на данном этапе не идет, пишет политический аналитик, основатель "Сильных новостей" и Mogilev.Online Петр Кузнецов.





Кредит дали в размере, необходимом для рефинансирования текущих долгов перед той же Россией, то есть, по факту достаточном лишь для того, чтобы избежать дефолта. Тему российских силовиков деактуализировали, мирный характер протестов пришлось признать даже Лукашенко. Москва продолжает настаивать на диалоге и конституционной реформе, явно стараясь ослабить позиции Лукашенко внутри страны (итак ослабленные донельзя).





По сути, в теме разруливания протестов Лукашенко остался один. В теме же обещанных политических реформ за его действиями пристально следит не только Запад, но и РФ. По всей видимости в этом и есть компромисс между Востоком и Западом, который достигался многочисленными переговорами по нашей ситуации между Путиным и лидерами западных государств.





Это очень важный момент. Беларусь оказалась в состоянии тяжелого политического кризиса, конца которому в скором времени не предвидится. Даже если протесты спадут, Лукашенко уже не обладает властью в стране в том виде, как он к этому привык и как он понимает "власть". В настоящее время в государстве буквально парализованы почти все властные институты, кроме силовых. В условиях партизанской войны, которая фактически началась в Беларуси (об этом сегодня ещё скажем), система уже на этом этапе изнашивается и ресурсов для её усиления не видно. Очень большим и открытым вопросом остается её ресурс выживания в долгосрочной перспективе.

С другой стороны, положение общества, как оппонирующей стороны, тоже радужным назвать нельзя. До сих пор так и не получилось сформировать политическое представительство. Координационный совет, большинство лидеров которого все же на свободе, пусть и в эмиграции, никакой ответственности на себя по большому счету не берет, лишь солидаризуясь с протестующими. Протестные настроения не выдыхаются, как говорят некоторые, но во многом видоизменяются, приобретая формы, не несущие власти острой и сиюминутной опасности. Тем не менее, без политической "надстройки", без структурированности действий перспективы радуют не всех.





В этом есть уникальность сегодняшней ситуации с исторической точки зрения. В то время как политики, похоже что и в России, и в Минске, и на Западе, пришли к консенсусу относительно медленной и поступательной трансформации, народ Беларуси занял свою позицию, требуя немедленной отставки Лукашенко, и, несмотря ни на что, продолжает её отстаивать. Слабым местом остается отсутствие реального политического представительства, без которого в нынешней ситуации невозможно добиться политической субъектности. То есть, борясь за отставку Лукашенко вопреки и его, и Путина, и их "партнеров" воле, белорусы, на самом деле, борются сейчас за то, чтобы стать тем главным политическим субъектом страны, который единственный и должен решать её судьбу.





В свете всего этого крайне важным для всех нас фактором является стремительная политизация общества и его самоорганизация на всех уровнях. Политические ниши оказались фактически вакантны и в перспективе самоорганизовавшееся общество не может их не заполнить. Так рождается новая белорусская политика.





И чтобы этот процесс пошел на пользу Беларуси и всем нам, самое главное, что от нас требуется - не опускать рук, не "отходить от политики", не уходить в себя и не сдаваться.





Читать, интересоваться, протестовать, находить единомышленников и развивать собственное видение будущей Беларуси, самоорганизовываться начиная от подъезда и до города, области и страны. В общем, делать все то, что нужно делать для того, чтобы сохранить и усилить главное достижение этого года на данный момент - национальное единство в понимании нашей собственной ответственности за нашу судьбу.